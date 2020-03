Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] sort ce mois-ci sur PC

Deux ans après la sortie de Under Night In-Birth Exe:Late[st], excellente version améliorée du titre paru en 2015 sur PC et PS3, débarquait Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r], une mise à jour au contenu conséquent. Au programme, de nouvelles attaques, un personnage inédit, et surtout pléthore d’ajustements de gameplay. Un peu plus d’un mois après sa sortie console, le titre va débarquer sur PC.

Un excellent jeu de baston à destination de Steam

Au même titre que pour la version PlayStation 4, les possesseurs de Under Night In-Birth Exe:Late[st] n’auront pas besoin de se procurer ce nouvel opus pour en acquérir les nouveautés. Un certain nombre de DLC sont prévus, afin de permettre à ceux-ci de piocher dans ce qui les intéresse, ou bien de se procurer la totalité, c’est au choix. Aucun prix n’a pour le moment été fixé cela dit.

Ce que l’on sait, néanmoins, c’est que la version Steam de Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] débarquera le 27 mars prochain. Là encore, pas de prix annoncé. Mais on peut sans trop se mouiller affirmer que le tarif devrait coller à celui de l’édition PlayStation 4 et Nintendo Switch, à savoir une quarantaine d’euros. Au passage, on vous recommande la lecture de notre test de cette version console, parue le mois dernier.