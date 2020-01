Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r]

Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r] est une version au contenu étoffé de Under Night In-Birth Exe : Late[st]. Il s'agit donc d'un jeu de combat 2D, mettant en scène des lycéens japonais, et dont l'histoire est racontée à la façon visual novel. Cette édition apporte un nouveau combattant ainsi que pléthore d'ajustements dans le gameplay.