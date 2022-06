Evil Dead The Game : Un vrai carnage ? Test en vidéo

La série Evil Dead est revenu cette année avec une nouvelle adaptation en jeu vidéo, simplement appelé Evil Dead The Game. Prenant son temps après quelques reports, le titre est enfin disponible depuis quelques semaines, proposant une expérience avant tout tournée vers le multijoueur. Des parties asynchrones, où un joueur devra tenter d’éliminer quatre survivants. Un concept que l’on vous explique avec notre test en vidéo.

Evil Dead: The Game est d’ores et déjà disponible sur PC et consoles PlayStation et Xbox.