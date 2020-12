Epic Games Store : Oddworld: New ‘n’ Tasty est le jeu offert du 18 décembre

Durant 15 jours, l’Epic Games Store va offrir aux joueurs un jeu par jour, comme ce qu’il avait déjà fait l’année dernière. Hier, c’était Cities: Skylines qui avait démarré les hostilités, et c’est maintenant au tour de Oddworld: New ‘n’ Tasty d’être rendu gratuit.

Le deuxième jeu offert de l’EGS

Oddworld: New ‘n’ Tasty est une version retravaillée de Oddworld: L’Odyssée d’Abe, et nous permet de redécouvrir l’aventure avec de meilleurs graphismes et de nombreux ajouts. Pour récupérer le jeu, il suffit simplement de vous rendre dans l’Epic Games Store et d’ajouter le titre à votre bibliothèque, pour le téléchargement gratuitement directement ou plus tard.

On se donne rendez-vous dès demain à 17 heures afin de découvrir le jeu gratuit du 19 décembre sur l’Epic Games Store.