L’Epic Games Store lance sa série de jeux offerts avec Cities: Skylines

Depuis quelques jours, on sait que l’Epic Games Store s’apprête à offrir des jeux tous les jours durant deux semaines, mais on ne connaissait pas encore l’identité des jeux. Et si une liste de titres tournait beaucoup, Epic vient mettre fin aux rumeurs avec la mise en ligne du premier jeu gratuit, à savoir Cities: Skylines.

Les festivités commencent

Vous l’aurez deviné, il ne s’agit pas là d’un jeu qui était indiqué dans la liste qui était disponible un peu partout, vous pouvez donc oublier cette dernière. A la place, vous pouvez récupérer Cities: Skylines dès aujourd’hui sur l’Epic Games Store, et ce gratuitement pendant 24 heures.

N’hésitez donc pas à l’ajouter à votre bibliothèque durant ce court laps de temps, surtout pour les amateurs de city builder, car le titre devrait aisément les convaincre. Rendez-vous dès demain à 17 heures pour découvrir un nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store.