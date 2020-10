Oddworld : New ‘n’ Tasty trouve sa date sur Nintendo Switch

Véritable chef d’œuvre de la PlayStation première du nom, Oddworld : L’odyssée d’Abe mit tout le monde d’accord en 1997, et obtint rapidement son statut de jeu culte. Comme beaucoup d’autres, le titre de Oddworld Inhabitants était bien parti pour avoir droit à un remake, quoi qu’un simple remaster eut fait l’affaire pour lui permettre de briller à nouveau. C’est ainsi qu’en 2014, Just Add Water Developments sortit New ‘n’ Tasty.

Une version Switch qui a six ans de retard

Avec sa tendance à accumuler les portages en tous genres (accueillant notamment Pikmin 3 ce mois-ci), la Nintendo Switch a déjà eu droit aux très chouettes L’odyssée de Munch et La Fureur de l’étranger. Il fallait s’en douter, l’édition remasterisée de l’Odyssée d’Abe a finit par elle aussi se diriger vers la console hybride.

Oddworld : New ‘n’ Tasty est confirmé depuis un moment sur Switch mais n’avait pas encore eu droit à une date de sortie précise, bien qu’il était question qu’il débarque avant la fin de l’année 2020 sur l’eShop. La bonne nouvelle, c’est qu’on connaît désormais son jour d’arrivée, fixé au 27 octobre prochain.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’en plus d’une version dématérialisée sur l’eShop, New ‘n’ Tasty se déclinera en édition physique. Les précommandes ouvriront dès le 13 octobre prochain. Un bon moyen pour ceux qui auraient raté ce remaster de patienter en attendant Oddworld : Soulstorm.

Oddworld : New ‘n’ Tasty est attendu pour le 27 octobre sur Nintendo Switch.