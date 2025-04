Endless Legend 2 : nos premières impressions sur cette suite du 4X d’Amplitude Studio qui arrivera cet été en accès anticipé

Conditions de test : Nous étions sur une version PC en cours de développement, nous avions le choix entre deux factions : Les Kin de Sheredyn et Les Aspects. Une troisième faction était présente (les Nécrophages) mais uniquement en tant qu’adversaire contrôlé par l’IA.

Un univers fascinant mêlant science-fiction et fantasy

Si Endless Legend 2 est votre premier contact avec l’univers Endless, sachez qu’il s’inscrit dans un lore dense et millénaire. Mêlant science-fiction et fantasy, les différents jeux du studio développent une mythologie étendue, centrée sur les Endless, une civilisation quasi-divine aujourd’hui disparue, qui a laissé derrière elle le Dust, une matière mystérieuse influençant à la fois les technologies, les croyances et l’équilibre de l’univers. Chaque jeu explore un aspect différent de cet héritage. Dans Endless Legend 2, vous débarquez sur la planète océanique Saiadha, un monde en ruines où cohabitent les descendants de colons interstellaires et des espèces hybrides, luttant pour leur survie.

Même si rien ne vous empêche de lire des « wikis » pour attiser votre soif de curiosité, Endless Legend 2 pourra se savourer indépendamment et ainsi aisément devenir votre première approche avec la franchise. Le titre propose différentes factions qui ont chacune une histoire et des quêtes uniques avec comme socle commun, le mystère entourant la planète Saiadha. On retrouve en outre, la patte artistique du studio avec des visuels absolument sublimes, nous donnant un bon support pour visualiser chaque faction. En jeu, nous avons déjà quelque chose d’assez propre et qui tourne bien, avec des paysages qui sont à la fois oniriques et menaçants, des structures érodées par le temps, et des éléments naturels qui évoluent avec les marées.

L’un des piliers du gameplay est justement cette marée — ou Tidefall — qui rythme la partie. On débute sur une île isolée, le temps de se développer et de rencontrer quelques factions mineures. Puis, au fil des cycles, les moussons et marées révèlent de nouvelles terres, autrefois submergées. Si cette mécanique risque de perdre un peu de sa fraîcheur sur le long terme, elle permet néanmoins de moduler le rythme de progression et d’éviter des rencontres trop précoces avec les autres empires.

Trois types de victoires sont d’ores et déjà annoncés :

Narrative, via l’accomplissement des quêtes de faction (non accessible dans cette démo)

Militaire, par conquête

Classique, via le score

En tant que 4X, Endless Legend 2 reprend l’héritage du premier opus tout en l’enrichissant de nouveautés acquises, notamment grâce au travail du studio sur Humankind. Voici comment s’articule le 4X dans Endless Legend 2 :

Exploration : la carte regorge d’anomalies, de curiosités, de villages mineurs et de quêtes annexes. Après une première mousson, des forteresses à prendre d’assaut se dévoilent et proposent des défis assez corsés en termes de combat; mais elles offrent en contrepartie des récompenses non négligeable.

: la carte regorge d’anomalies, de curiosités, de villages mineurs et de quêtes annexes. Après une première mousson, des forteresses à prendre d’assaut se dévoilent et proposent des défis assez corsés en termes de combat; mais elles offrent en contrepartie des récompenses non négligeable. Expansion : en plus de la ville de départ, vous pouvez créer des camps évolutifs, qui deviendront villes secondaires ou quartiers rattachés. Le Dust accélère les constructions, tandis que l’Influence permet d’annexer de nouvelles cases hexagonales.

: en plus de la ville de départ, vous pouvez créer des camps évolutifs, qui deviendront villes secondaires ou quartiers rattachés. Le Dust accélère les constructions, tandis que l’Influence permet d’annexer de nouvelles cases hexagonales. Exploitation : des ressources stratégiques et de luxe boostent votre économie et vos armées. Le jeu introduit un système de districts inspiré de Humankind, et des populations multiculturelles avec des vocations spécifiques, influant sur l’opinion publique.

: des ressources stratégiques et de luxe boostent votre économie et vos armées. Le jeu introduit un système de districts inspiré de Humankind, et des populations multiculturelles avec des vocations spécifiques, influant sur l’opinion publique. Extermination : les combats au tour par tour s’appuient sur la topographie, la verticalité et les anomalies. Le système de héros fait également son retour, avec gain d’expérience et progression personnalisée.

Des factions prometteuses et aux mécaniques asymétriques

Même si la démo n’offrait pas l’accès à tous les éléments du jeu, nous avons eu suffisamment de matière pour affirmer qu’Endless Legend 2 est sur de bons rails et sera sans doute un autre 4X de qualité de la part d’Amplitude. Sa plus grande force est son système de faction qui offre des styles de jeu uniques. Par exemple, nous avons les Kin de Sheredyn qui incarnent une société de survivants militaro-religieux déterminée à fortifier ses cités et à protéger ses terres sacrées. Leur gameplay repose sur la montée en puissance de la « Jauge de Fortification », qui leur permet de débloquer de puissants « Commandements Sacrés » et de recruter les redoutables unités uniques : « les Élus ». En combat, les unités sont centrés sur la défense avec une tactique de tortue stratégique.

Etant plus porté sur la diplomatie et l’expansion, les Aspects ont été un véritable coup de cœur, que ce soit par le lore, le style graphique ou les mécaniques de jeu. Il s’agit d’une faction diplomatique unique, fusion d’intelligence artificielle et de corail vivant, unis par une conscience collective appelée le Chœur. Leur force vient de la propagation naturelle du Corail, qui confère de nombreux bonus : vision à travers les spores, régénération des unités, pacification automatique des villages mineurs et amélioration de l’économie. Ils sont capables d’imposer des traités via leur force diplomatique ou de partager leurs ressources par « Symbiose Corallienne ». Il excellent dans les jeux d’influence et le contrôle passif.

Ainsi, dans Endless Legend 2, la diplomatie retrouve une place centrale, bien plus développée que dans le premier opus. Chaque interaction avec une faction majeure se fait via un écran diplomatique complet, qui permet d’évaluer la réputation mutuelle, les traits de civilisation, les traités actifs ou proposés. Comme évoqué plus haut, L’opinion publique joue un rôle déterminant : elle modifie le coût des actions diplomatiques, rendant par exemple une déclaration de guerre plus coûteuse si les relations sont bonnes. On espère cependant que l’équilibrage permettra de bien exploiter cette asymétrie marquée entre les factions, mais le passage en accès anticipé devrait permettre aux développeurs de bien travailler cet aspect avec le soutien de la communauté.

L’un des traits marquant de la licence est son système de héros et la personnalisation des unités. Les héros sont des personnages uniques, dotés d’un profil détaillé, d’un équipement personnalisable, et d’un arbre de compétences modulable selon leur classe, leur origine et leur rôle. Chaque héros peut gagner des points d’amélioration à chaque niveau, permettant de débloquer de nouvelles aptitudes ou d’augmenter ses caractéristiques clés (Force, Résilience, Intuition, Détermination). Ces héros peuvent également être nommés au Conseil impérial, où ils influencent la production, la recherche ou la diplomatie de l’empire. Toutefois, la démo ne nous permettait pas d’assigner de héros au conseil pour mesurer l’impact. De plus, les unités peuvent être améliorées grâce à un système de spécialisation : en échange de ressources stratégiques et d’un coût d’entretien accru, une unité peut devenir bien plus puissante. Ce système de combat et de gestion d’armée promet donc un énorme potentiel en matière de stratégie militaire.

Un peu trop de micro-gestion ?

Si Endless Legend 2 approfondit la gestion économique et territoriale, mais parfois au pris de la lisibilité. Le cœur de l’économie repose toujours sur les ressources de base de la franchise (Nourriture, Industrie, Poussière, Science, Influence), produites par les villes et leurs districts. Il est possible de moduler cette production en attribuant sa population à des vocations spécifiques, selon les besoins de l’Empire. Le jeu introduit également les améliorations de district, des ajouts débloqués via la recherche ou les quêtes, qui permettent d’optimiser les rendements. Pour éviter la surcharge d’informations, le jeu utilise des infobulles imbriquées permettant de consulter les détails sans quitter l’écran principal, et propose une liste de rappels claire avant chaque fin de tour.

Il est toutefois difficile de visualiser au premier coup d’oeil à quel type de district nous avons à faire. De plus, comme nous l’avions souligné pour Ara: History Untold, certains joueurs, et surtout les nouveaux, pourraient trouver cette approche, favorisant la micro-gestion, un peu lourde à mesure que notre empire s’étend. Même si le jeu reste assez claire grâce aux infobulles et la liste de rappels, on a peur qu’il n’aille pas assez loin dans l’automatisation ou la délégation des tâches secondaires. Espérons que l’accès anticipé permettra de recueillir suffisamment de retours pour trouver le bon équilibre entre profondeur stratégique et accessibilité.

Avec son univers riche, ses factions asymétriques, ses mécaniques solides et une direction artistique somptueuse, Endless Legend 2 a tout pour devenir un nouveau poids lourd du 4X. Les fondations posées par Amplitude Studios sont robustes, et si l’équilibrage et la lisibilité suivent, le jeu pourrait bien surpasser son prédécesseur, voire se hisser au niveau des meilleurs jeux de stratégie du moment.