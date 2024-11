Le studio Amplitude (Humankind, Endless Dungeon) se sépare de Sega en rachetant son indépendance

La maison-mère Sega a beau bien se porter grâce à des licences fortes comme Sonic et Like a Dragon, mais on ne peut pas en dire de même pour l’entièreté du groupe. L’éditeur japonais a notamment du mal à gérer ses studios occidentaux et la descente aux enfers vécue par Creative Assembly ces dernières années en est la meilleure illustration. Relic Entertainment a également été touché par de nombreux problèmes et Sega avait pris la décision de s’en séparer. L’histoire semble se répéter aujourd’hui avec le studio français Amplitude, à qui l’on doit des jeux comme Humankind et Endless Dungeon.