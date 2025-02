En un an, Palworld est parvenu à attirer 32 millions de personnes via son accès anticipé

Un public potentiel immense pour les futures mises à jour

En un petit mois, Palworld était devenu un véritable phénomène et avait déjà séduit plus de 25 millions de personnes. Si l’effet de mode est naturellement retombé depuis, ce chiffre a continué de grimper, surtout avec l’arrivée d’une version PS5. Et ce compteur a bien progressé, puisqu’il s’arrête aujourd’hui à 32 millions de personnes ayant tenté l’aventure Palworld. Comme auparavant, ce score comprend celles et ceux ayant acheté l’accès anticipé ainsi que les abonnés du Xbox Game Pass, le jeu étant disponible sur le service.

Bâtir une telle communauté en un an n’est certainement pas donné à tout le monde, même pour une grosse licence. Et si le nombre de personnes actives sur le jeu aujourd’hui est faible en comparaison avec l’année dernière, la communauté de Palworld reste importante et attend les mises à jour avec impatience. Prochainement, le jeu intégrera la coopération en cross-play, ainsi que les échanges de Pal et des collaborations spéciales, comme avec Terraria.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.