Palworld célèbre son premier anniversaire avec une roadmap des mises à jour à venir

Voici tout ce qui arrivera prochainement dans Palworld

On a vu des feuilles de route plus détaillées, mais il faudra se contenter de cela pour le moment. Il y a encore beaucoup de boulot avant que Palworld parvienne à sa version 1.0, et Pocketpair nous indique aujourd’hui ce sur quoi les prochaines grosses mises à jour vont ressembler, sans pour autant rentrer trop dans les détails ni donner de date.

Voici donc les points qui seront réglés dans les futures updates de Palworld :

L’ajout de la coopération cross-play

L’échange de Pals

La fin du scénario principal

De nouveaux moyens de renforcer vos Pals

Du contenu inédit avec de nouveaux Pals et des technologies supplémentaires

D’autres crossovers comme celui avec Terraria

Bien évidemment, Pocketpair s’engage également à publier des patchs qui viendront optimiser les performances du jeu et le rendre plus stable. D’ici là, le studio a décidé de mettre en ligne la bande-son complète du jeu sur YouTube, tout en vous demandant quel est votre Pal préféré via un concours de popularité. Si l’envie vous dit d’aller voter, rendez-vous sur le site officiel.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.