Où trouver toutes les Notes de journal du Vatican ?

Château Saint-Ange

Article sur le pape

Au début de votre infiltration du Château Saint-Ange, allez dans le bâtiment situé légèrement sur votre gauche pour trouver un Article sur le pape posé sur une caisse en bois.

Carte du Château Saint-Ange

Vous trouverez la Carte du Château Saint-Ange juste à côté de la porte menant à la Chapelle des Condamnés, dans la même pièce où vous pouvez également obtenir la Clé des remparts.

Lettre de Caruso

La Lettre de Caruso est posée sur une table basse située dans la Chapelle des Condamnés.

Prospectus de propagande

Lorsque vous aurez obtenu l’Uniforme et la Clé de Chemise Noire, ouvrez le portail se trouvant tout à droite, juste après être sorti la Chapelle des Condamnés. Fouillez ensuite la petite allée pour récupérer le Prospectus de propagande posé sur des caisses en bois.

Lettre de Valeria

La Lettre de Valeria est posée sur une table se trouvant dans la même pièce gardée par une Chemise Noire que celle où vous pouvez aussi acquérir le Livre d’aventure Coup puissant I et la Clé de la herse.

Lettre de De Vito

La Lettre de De Vito se trouve dans la maison de la herse située au niveau des remparts et accessible uniquement en possédant la Clé de la herse.

BD « Contes de l’effroi 1 »

Non loin de la petite cour où un soldat et son chien patrouillent, explorez la zone dans laquelle il y a une moto pour dénicher la BD « Contes de l’effroi 1 » qui est posée sur une table.

Note de Mario

Tout au fond de la petite cour où un soldat et son chien patrouillent, vous trouverez la Note de Mario accrochée à côté d’un portail requérant la Clé du capitaine pour pouvoir être ouverte.

Note de Russo

Liée à la quête annexe « Les taureaux sanglants », explorez la zone opposée à celle abritant une moto et située non loin de la petite cour où un soldat et son chien patrouillent afin de récupérer la Note de Russo. Elle est posée sur une table, à côté d’une bougie.

Carte de la cour de l’Ange + Carte aux taureaux rouges

Liées à la quête annexe « Les taureaux sanglants », explorez la zone opposée à celle abritant une moto et située non loin de la petite cour où un soldat et son chien patrouillent afin de récupérer les Cartes de la cour de l’Ange et aux taureaux rouges. Elles sont posées sur un bureau.

Lettre de Cesare Borgia

La Lettre de Cesare Borgia est la récompense de fin de la quête annexe « Les taureaux sanglants ». Pour l’obtenir, il vous suffit de retourner les deux tableaux de taureaux accrochés non loin du bureau où vous avez normalement déjà récupéré les Cartes de la cour de l’Ange et aux taureaux rouges évoquées précédemment. En faisant ça, une porte secrète s’ouvrira près de la cheminée présente dans la pièce.

Carte postale de Gizeh

Fouillez le bâtiment servant de dortoir aux Chemises Noires, un étage au-dessus de la petite cour où un soldat et son chien patrouillent, pour récupérer une Carte postale de Gizeh. Celle-ci est posée sur un des lits.

Bibliothèque apostolique

Père Antonio

La Note de journal « Père Antonio » s’obtient automatiquement après avoir fait la rencontre d’Antonio dans le cadre de la mission principale « Le chat momifié volé ».

Prospectus de briscola

Juste après avoir obtenu la tenue de prêtre auprès d’Antonio, descendez d’un étage et avancez jusqu’à la 3ème table de la Bibliothèque apostolique qui est située à votre gauche pour récupérer le Prospectus de briscola.

Inscriptions insensées + Carte de Crescenzo

Les Inscriptions insensées et la Carte de Crescenzo sont à récupérer en explorant les sous-sols de la Bibliothèque apostolique avec Antonio, en suivant la quête « Le chat momifié volé ».

Carte du Vatican

La Carte du Vatican peut être obtenue juste avant de quitter la Bibliothèque apostolique en vue de gagner la Cour du Belvédère.

Guide du Marshall College

Après avoir suffisamment progressé dans la mission annexe « Découverte de Savage », retournez à la Bibliothèque apostolique pour trouver un Guide du Marshall College posé sur la table où l’archéologue Savage et son apprenti travaillent.

Lettre de Ventura

Après avoir suffisamment progressé dans la quête « Le chat momifié volé », retournez à la Bibliothèque apostolique pour faire part de vos découvertes à Antonio. Vous devriez normalement pouvoir récupérer une Lettre de Ventura posée sur le bureau de ce dernier à ce moment-là.

Cour du Belvédère

Rapport de vol + Talon de billet

Un Rapport de vol et un Talon de billet sont à récupérer en fouillant les tentes militaires situées légèrement sur votre gauche en sortant de la Bibliothèque apostolique, non loin de l’endroit où il y a le coffre de la Cour du Belvédère à déverrouiller.

BD « Contes de l’effroi 2 »

Fouillez les tentes installées dans la zone à accès restreint des Chemises Noires qui est située dans la Cour du Belvédère et donne accès au Musée pour acquérir la BD « Contes de l’effroi 2 ».

Liste de contrebande

En quittant la Bibliothèque apostolique après être allé discuter avec Antonio dans le cadre de la mission annexe « Le prêtre fou », vous devriez trouver une Liste de contrebande collée sur une caisse.

Palais apostolique

Note mystérieuse

La Note mystérieuse signée par Antonio est un document lié à la mission « Maison de Dieu » et à l’énigme « La Basilique » à résoudre. Vous pouvez le récupérer au Palais apostolique.

Carte d’Ipeo

Fouillez le dernier étage du Palais apostolique pour obtenir la Carte d’Ipeo qui est posée sur un banc ou un canapé.

Notes sur l’étagère + Lettre de Mussolini

Liées à la quête « Un serpent dans le jardin », les Notes sur l’étagère peuvent être acquises en fouillant le bureau du Père Ventura situé au dernier étage du Palais apostolique. Quant à la Lettre de Mussolini, il s’agit d’une récompense offerte en résolvant l’énigme « L’étagère ».

Manifeste de confiscation + Journal de Crescenzo

En suivant la mission « Le prêtre fou », vous finirez par débloquer l’accès au rez-de-chaussée du Palais apostolique. Fouillez les environs pour trouver un Manifeste de confiscation et le Journal de Crescenzo.

Cour des Borgia

Carte du Mat + Lettre de Catherine

Dans la Cour des Borgia, non loin de l’endroit où vous faites la rencontre du Professeur Savage pour la première fois, la Carte du Mat est posée sur un tonneau tandis que la Lettre de Catherine se trouve sur un banc.

Chapelle Sixtine

Lettre de Nicoletti + Carte des planètes + Note cachée

Toutes liées à la mission « Secret absolu », la Lettre de Nicoletti et la Carte des planètes s’obtiennent en fouillant la pièce située tout au fond de la Chapelle Sixtine. Quant à la Note cachée, il s’agit d’une récompense en réussissant à déverrouiller le coffre de la zone.

Requête de Gina

Liée à la quête « Signes inquiétants », la Requête de Gina n’apparaitra au niveau de l’autel de la Chapelle Sixtine qu’après avoir fait la rencontre de la journaliste et terminé la mission « Nonne en difficulté » à ses côtés.

Lettre de la belle-mère

Vous pouvez récupérer la Lettre de la belle-mère près du confessionnal de la Chapelle Sixtine, après avoir suffisamment progressé dans la mission « Nonne en difficulté ».

Bureau de Poste

Recette de risotto ai funghi

La Recette de risotto ai funghi est posée sur une petite table située dans le Bureau de Poste.

Message du coffret

Lié au coffre à déverrouiller dans la cave située sous le Bureau de Poste qui n’est accessible qu’après avoir suffisamment progressé dans la quête « Découverte de Savage », le Message du coffret s’obtient en fouillant le soldat que vous venez de mettre KO à cet endroit.

Viale Del Belvedere

Saltimbocca alla romana

La recette Saltimbocca alla romana est posée sur un banc se trouvant sur la route menant à la Pharmacie et au Bureau de Poste.

Affiche de chat perdu

L’Affiche de chat perdu est accrochée sur un panneau d’affichage situé en face de Tour de Nicolas V.

Message aigri

Un Message aigri est accroché près d’une petite fontaine située en face de la Tour de Nicolas V.

Caserne des Chemises Noires

Carte postale de Saint Pierre + BD Contes de l’effroi 3 + Lettre de Sidney

Fouillez la Caserne des Chemises Noires pour récupérer la Carte postale de Saint Pierre et la BD « Contes de l’effroi 3 ». Quant à la Lettre de Sidney, elle s’obtient en suivant la mission « Découverte de Savage » et en accédant à la cellule du jeune homme grâce à la clé dédiée.

Site d’excavation

Emploi du temps site de fouilles + Carte postale des gardes suisses

L’Emploi du temps du site de fouilles et la Carte postale des gardes suisses sont à récupérer en fouillant la cabane située au fond du Site d’excavation.

Message du contact

Lié à la quête « Signes inquiétants », le Message du contact s’obtient en déverrouillant le coffre du Site d’excavation.

Tour de Nicolas V

Écrits paranoïaques + Journal d’exploration + Récit d’un piégé/prisonnier

Ces trois documents s’obtiennent en explorant méticuleusement les souterrains de la Tour de Nicolas V, dans le cadre de la mission « Le chat momifié volé » et après avoir résolu l’énigme « Saintes Plaies ».

Parchemin du guerrier géant

Le Parchemin du guerrier géant est à récupérer après avoir « ouvert » la Tombe du guerrier géant située dans les catacombes de la Tour de Nicolas V, en suivant la quête « Le chat momifié volé ».

Musée

Lettre de livraison secrète + Page de calendrier + Tableau de conversion du code + Lettre de Giovanni

Tous liés à la mission « Une date mémorable », les trois premiers documents s’obtiennent en fouillant la tente militaire installée dans le petit jardin du Musée, un lieu accessible uniquement après avoir suffisamment progressé dans la quête « Nonne en difficulté ». Quant au dernier, il s’agit d’une récompense pour avoir réussi à déverrouiller le coffre de la zone.

Carte d’identité + Morceau de tissu + Note de Gina + Photo du Castello + Bague en or

Ces Notes de journal sont à acquérir pendant votre exploration du Musée avec Gina, dans le cadre de la mission « Nonne en difficulté ».

Tour des Borgia

Carte de la Tour + Recette de Cacio e pepe + Document d’interrogatoire + Informations sur Giuliana

Ces document sont à acquérir en explorant la Tour des Borgia avec Gina en suivant la quête « Nonne en difficulté ».

Poème italien + Carré de Polybe + Rapport sur Jones Junior + Rapport sur Jones Senior + Photo de Siwa + Photo du bureau

Ces Notes de journal sont toutes liées à la mission « Père et Fils ». Les deux premiers sont à récupérer en fouillant la salle du Service d’espionnage des Chemises Noires installée dans la Tour des Borgia et les derniers sont les récompenses pour être parvenues à déverrouiller le coffre de la zone.

Fontaine de la Confession

Carte du Chariot

La Carte du Chariot est posée sur un des bancs placés en face de la Fontaine de la Confession.

Prière d’expiation

La Prière d’expiation est à récupérer pendant votre exploration du Monastère secret situé sous la Fontaine de la Confession, en suivant la quête « Le chat momifié volé ».

Histoire des croisades + Bible sacrée + Secrets de l’Église chrétienne + Page d’écrits étranges + Livre en langue inconnue + Prière d’expiation de Junia + Lettre de Laetus

Ces documents se trouvent dans le Scriptorium localisé tout près du Monastère secret situé sous la Fontaine de la Confession (mission « Le chat momifié volé »).

Rapport de fouilles de ziggourat + Lettre de Rossi + Liste d’artefacts

Ces Notes de journal sont à acquérir en fouillant la Salle aux trésors située sous la Fontaine de la Confession, avant ou après avoir combattu le géant balafré (quête « Le chat momifié volé »).

Autres lieux

Article sur Shanghai

L’Article sur Shanghai est à récupérer dans un pièce accessible en suivant l’étrange nonne crocheteuse de serrure (mission « Le chat momifié volé »).

Carte de la Papesse

La Carte de la Papesse est à récupérer dans la pièce servant de prière, juste après celle où vous avez normalement obtenu l’Article sur Shanghai évoqué précédemment.

Nonne crocheteuse de serrure + Photo de Laura

Ces documents apparaissent automatiquement dans votre journal en faisant la connaissance de Gina dans le cadre de la quête « Le chat momifié volé ».

