La version physique d’Indiana Jones et le Cercle Ancien n’aurait qu’une petite partie du jeu sur son blu-ray

Le minimum syndical sur le blu-ray

Voir un titre arriver sur le marché physique sans être complet sur le disque lui-même du jeu n’est malheureusement plus très rare aujourd’hui. Mais dans la plupart des cas, les studios remplissent le blu-ray autant que possible, avec un deuxième blu-ray en plus pour l’installation. Pour Indiana Jones et le Cercle Ancien et ses plus de 125 Go de données, il était impossible que tout tienne sur un seul blu-ray, étant donné que la limite de ce format est de 100 Go. Mais visiblement, aucun autre blu-ray supplémentaire n’est vendu dans cette version physique.

C’est via une vidéo du vidéaste Retro Game Future (relayée par Push Square) que l’on découvre que la version physique de cet Indiana Jones et le Cercle Ancien demanderait un téléchargement supplémentaire pour les données restantes. Et dans un monde logique, cela voudrait dire qu’il ne resterait qu’environ 25 Go à télécharger dans la mesure pour un blu-ray peut contenir 100 Go de données. Mais selon cette vidéo, il se trouve que le disque en lui-même ne contiendrait plutôt que 20 Go du jeu. Ce qui vous laisserait plus d’une centaine de Go à télécharger.

Un choix qui interroge et qui rend surtout cette version physique limitée dans le temps, étant donné qu’elle nécessiterait un téléchargement supplémentaire qui n’existera peut-être plus d’ici plusieurs années.

Pour rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible dès le 17 avril sur PS5. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter notre test ou notre soluce complète du jeu.