Indiana Jones et le Cercle Ancien enfin disponible sur PlayStation 5 : qu’attendre de ce portage de l’aventure de MachineGames ?

Si vous l’ignoriez, Indiana Jones et le Cercle Ancien est une toute nouvelle histoire dans l’univers de l’explorateur intrépide, dont les événements se déroulent entre les cultissimes Les aventuriers de l’Arche Perdue et La dernière croisade. Véritable jeu solo à la première personne, le jeu vous entraînera à travers le Monde à la recherche d’indices permettant de résoudre un mystère ancien.

La sortie sur PlayStation 5 ce 17 avril (date révélée en très bonne compagnie) va permettre à de nombreux joueurs et nombreuses joueuses de s’immerger au cœur de cette aventure épique primée notamment aux DICE Awards 2025 (prix du Meilleur personnage, de la Meilleure histoire et du Meilleur jeu d’aventure) après plus de 4 millions de joueurs et joueuses (chiffres fin janvier) s’étant déjà essayé au jeu grâce à sa présence dès son lancement en décembre dans le PC et le Xbox Game Pass. On a pu y jouer sur PlayStation 5 Pro et cela vaut vraiment le détour.

Un coup de fouet autour du Monde

L’arrivée d’Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PlayStation 5 permet notamment aux équipes de développement de MachineGames de mettre en avant les fonctionnalités de la manette DualSense, dont les gâchettes adaptatives et les retours haptiques sont pris en charge pour une expérience encore plus fine et immersive qu’elle ne l’était déjà sur Xbox et PC, que ce soit en manipulant votre fouet, votre appareil photo ou même votre briquet.

La barre LED de votre manette est également synchronisée à vos actions en jeu et vous aide à comprendre l’état actuel d’Indy, allant du rouge le temps de vous soigner, au jaune si vous êtes poursuivi et même au vert pendant quelques secondes lorsque vous consommez du soin. L’immersion sonore est également renforcée par la présence et le soutien technique de l’audio 3D et les vibrations HD lors des cinématiques et des séquences de gameplay tandis que le ray-tracing offre un rendu d’éclairage très réaliste et dynamique.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là et seront même principalement graphiques (avec des chargements très rapides grâce au SSD mais aussi un rendu en 60 FPS stable en haute résolution – comptez sur du 1440p) et notamment sur PlayStation 5 Pro, au cœur de cette sortie décalée. L’éditeur annonce notamment une netteté d’image accrue grâce au support de la 4K ainsi que du ray-tracing amélioré et global, toujours en 60 FPS. Difficile de se rendre compte de cela tant le matériau de base était déjà propre, mais le jeu tourne comme un charge sans aucun accroc et effectivement plus beau et net qu’en version PlayStation 5 classique.

Pour résumer, notez qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien sort sur PlayStation 5 dès ce 17 avril au prix de 79,99€. Vous pourrez vous y essayer 2 jours plus tôt en achetant l’édition Premium au prix de 109,99€. A ce prix, vous disposerez également de l’accès au DLC narratif « L’Ordre des Géants » lors de sa sortie, mais aussi un artbook numérique, et des cosmétiques provenant du Temple Maudit et de La dernière croisade.

Une édition collector est également disponible au prix de 199,99€ et contient le contenu de l’édition Premium + un steelbook géant, une relique Faiseur du tout, un journal d’aventure et un globe de 28 cm avec un espace de stockage caché. Pour en savoir un peu plus sur le jeu de MachineGames, retrouvez notre test ou sur notre soluce complète du jeu.