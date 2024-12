Exodus : L’action-RPG dévoile enfin du gameplay, et l’influence de Mass Effect est bien présente

Exodus : L’action-RPG dévoile enfin du gameplay, et l’influence de Mass Effect est bien présente

La bande-son de The Witcher 3 sera célébrée dans une série de concerts à travers le monde

La bande-son de The Witcher 3 sera célébrée dans une série de concerts à travers le monde

Arknights: Endfield s’attarde sur son gameplay et ses mécanismes de gestion dans une longue vidéo

Arknights: Endfield s’attarde sur son gameplay et ses mécanismes de gestion dans une longue vidéo

Final Fantasy VII Remake se met à jour sur PC et PS5 avec un mode pour partir du bon pied

Final Fantasy VII Remake se met à jour sur PC et PS5 avec un mode pour partir du bon pied