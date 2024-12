Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action et d’aventure contenant de nombreux collectibles à récupérer et d’énigmes diverses et variées à résoudre. Dans cet article, vous découvrirez comment déverrouiller le coffre situé dans la Cour du Belvédère du Vatican, lieu accessible après avoir obtenu la Tenue de prêtre et la Clé du clergé auprès d’Antonio dans le cadre de la quête principale « Le chat momifié volé ».