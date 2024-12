Comment ouvrir le coffre de la Tour des Borgia ?

Au terme de la quête annexe « Nonne en difficulté », Giuliana vous confiera sa clé. Utilisez-la pour arriver sur le balcon de la Tour des Borgia et remarquez la présence d’une porte à votre droite. Passez par là et descendez les escaliers pour arriver dans une pièce utilisée par le service d’espionnage des Chemises Noires. Ne faites pas attention au chien et au chat qui s’y trouvent et ne vous feront aucun mal et fouillez les lieux afin d’acquérir un Poème italien et le Carré de Polybe, deux documents nécessaires pour ouvrir le coffre dans le cadre du Mystère « Père et fils ». Le but ici est d’associer les lettres entourées dans le poème par duos au Carré de Polybe. Plus concrètement, IR, IA, TA et SO correspondent chacun à un chiffre de la combinaison exacte, ce qui donne 5873.

