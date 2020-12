Genshin Impact a droit à une nouvelle zone à explorer grâce à sa mise à jour 1.2. On vous explique ici comment dévoiler la carte des Monts Dosdragon afin de pouvoir l’explorer plus facilement.

Comment débloquer la carte des Monts Dosdragon dans Genshin Impact ?

Comme toujours, cela se fait grâce à une statue des sept. Pas besoin d’avancer la quête d’Albedo, la statue est disponible très rapidement et surtout près de l’entrée de la zone.

Vous pouvez suivre le chemin, mais il sera beaucoup plus rapide de grimper la montagne jusqu’à arriver aux ruines du Palais antique de la Cité enfouie.

Problème, la statue est bloquée par la glace antique qui ne fond pas sous les attaques Pyro. Il faut donc trouver un cristal de sang et il y en a heureusement un près de la statue. Retournez vous et contournez le cercle par la gauche, vous trouvez un cristal de sang à briser et à ramasser.

Retournez près de la statue immédiatement pour l’attaquer et la glace peut désormais disparaître. Activez la statue pour débloquer le point de téléportation, la carte de la zone et le succès « Exploration continentale : Monts Dosdragon » qui rapporte 5 primogemmes.

La visite des Monts Dosdragon sera beaucoup plus simple maintenant que la carte et donc la mini-carte sont lisibles. De quoi vous aider par exemple dans votre recherche des agates pourpres, pour le reste, il y a toujours notre guide complet Genshin Impact.