Genshin Impact : Toutes les nouveautés de la 1.2 en vidéo

Après une mise à jour 1.1 qui apportait quelques nouveautés et qui était principalement axée sur les correctifs, la mise à jour 1.2 de Genshin Impact était particulièrement attendue. Et pour cause, elle apporte une toute nouvelle zone : les Monts Dosdragon. Avec cela s’accompagne de plusieurs ajouts et on vous en parle en vidéo.

Toutes les nouveautés de la 1.2

Nous avons tourné une vidéo, avec gameplay maison, afin de vous illustrer toutes les nouvelles choses qui sont arrivées dans la 1.2. Au programme, on note évidemment une nouvelle zone, qui s’accompagne également d’une mécanique inédite, le Grand Froid. Cela vous plonge dans un état qui vous fait perdre de la vie une fois la barre de froid remplie. Il faut donc trouver un coin pour se réchauffer.

Une nouvelle quête d’histoire, centrée sur Albedo, le personnage 5 étoiles à l’honneur de la bannière temporaire, est également ajoutée, tout comme l’événement Craie & Dragon. Celui-ci nous fera profiter d’une arme inédite. On peut noter bien d’autres joyeusetés au niveau des ajouts, comme de nouvelles quêtes, de nouveaux monstres, de nouvelles énigmes, des défis ou encore les agates pourpres à ramasser.

Bien sûr, il y a également des correctifs et autres améliorations. Mais si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite tout simplement à regarder notre vidéo ci-dessus ou à consulter le patchnote de la mise à jour 1.2. Pour d’autres conseils, consultez notre guide complet de Genshin Impact.