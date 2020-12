Comment débloquer le Pic de Vindagnyr – Genshin Impact

Avec la version 1.2 de Genshin Impact, il est possible de découvrir un nouveau donjon, le Pic de Vindagnyr, dans la zone des Monts Dosdragon. Mais ce dernier est bloqué par le Grand Froid, et n’est accessible que d’une seule manière. Voici son emplacement et comment le débloquer.

Où trouver les trois fragments ?

Si vous êtes une forte tête, vous avez sans doute tenté de grimper jusqu’au donjon par la montagne. Le Grand Froid vous y empêche, et pour une bonne raison. Vous devrez tout d’abord résoudre une quête pour obtenir l’accès à ce donjon.

Allez voir Iris au camp des aventuriers à la bordure de la zone. Cette dernière vous donnera une nouvelle quête, à savoir « La créature des montagnes« . On vous donne l’emplacement des trois fragments.

Premier fragment

Votre objectif sera de trouver des fragments spéciaux et de les dégeler à l’aide de cristaux de sang. Il faudra alors briser les cristaux de sang, les prendre, puis aller frapper le fragment avec.

Pour le premier, rien de plus simple, il suffit de suivre le chemin principal de la Route enneigée pour tomber dessus. Vous trouverez des cristaux de sang tout autour de la zone, ainsi qu’un monstre qui vous rendra la vie dure. En décongelant le fragment, celui-ci va s’envoler et vous donnera alors accès à l’Arbre permagelé.

Deuxième fragment

Le deuxième se situe dans la Grotte Luminétoile. Il est tout en bas de cette dernière, et demandera tout d’abord d’enlever le sceau autour de lui en ramenant des Fées vers les trois socles devant le fragment.

Ces fées sont toutes autour du fragment, dont deux se trouvent derrière lui. Une fois la barrière levée, collectez les cristaux (dont certains sont là où les Fées vous attendaient) pour briser la glace et faire s’envoler le deuxième fragment.

Troisième fragment

Pour le troisième, les choses se compliquent. Vous devrez vous rendre à la frontière entre la Vallée Ronfledragon et la Périphérie de la Cité enfouie. Vous trouverez une grand arène avec plusieurs stèles Cryo, et un mécanisme central.

Dirigez-vous vers la Fée pour qu’elle vous indique l’ordre des stèles à allumer avant que ces dernières se débloquent. Si besoin, suivez l’ordre indiqué par le screen disponible ci-dessous.

Vous devrez alors affronter deux gardiens. La plus grande difficulté du combat résidera dans le Grand Froid qui viendra vous frapper. Les sources de chaleurs seront activées par des stèles, mais seulement une à la fois. Pensez donc à diriger le combat vers ces sources dès qu’elles sont actives afin de ne pas prendre froid.

Ensuite, c’est un Colosse des ruines qui vous barrera la route. Ce dernier est redoutable, surtout lorsque l’on doit aussi veiller à ne pas se faire attraper par le Grand Froid. Visez bien ses genoux et prenez garde à sa charge et son rayon, qu’il met du temps à préparer.

Une fois le combat fini, le sol s’effondrera, vous laissant alors l’accès au dernier fragment. Là encore, brisez les cristaux pour enlever la glace. Il vous en manquera normalement un, qui nécessite de ramener deux Fées pour ouvrir le portail dans la zone.

La première est visible, mais la seconde est cachée sous un tas de neige (situé plus ou moins derrière le fragment) que vous devrez trouver en utilisant une capacité Pyro. Libérez ensuite le fragment pour continuer la quête.

Comment accéder au Pic de Vindagnyr ?

Rendez-vous à la statue des Sept pour continuer votre ascension, qui ne sera plus bloquée par le vent. Tuez les monstres sur le chemin et ramassez les anemogranums pour monter plus vite.

A la surface, vous devrez à nouveau trouver les trois fragments qui flottent en l’air. Montez alors jusqu’à trouver une arène où un Chef Brutogivré vous attend. Tuez-le en faisant attention à bien allumer les torches autour de vous pour vous réchauffer, puis récupérez le cristal de sang près des coffres.

Faites demi-tour et sautez sur les plateformes flottantes pour libérer le premier fragment. Revenez à l’arène, récupérez à nouveau le même fragment, et tirez avec une flèche sur le deuxième fragment un peu plus bas.

Pour le dernier, il faudra encore prendre de la hauteur. Vous trouverez un cristal de sang gardé par quelques monstres près d’un feu de camp. Là encore, tirez une flèche vers le fragment pour reconstituer le pilier.

Lorsque ce dernier sera complet, il laissera apparaitre un trou dans le sol, avec de nombreux coffres et l’entrée du donjon du Pic de Vindagnyr, que vous pourrez débloquer. Il ne vous reste plus qu’à retourner voir Iris pour mettre fin à la quête et obtenir le succès « Le Mandrin céleste« .

Vous pouvez consulter notre guide complet Genshin Impact ou l’emplacement des anémoculus, des géoculus ou des agates pourpres si votre collection n’est pas encore complète.