ELEX II arrivera le 1er mars 2022, une version collector annoncée

On pensait qu’on allait le voir plus longuement lors de la dernière conférence organisée par THQ Nordic, mais ELEX II s’est fait plutôt discret en dehors d’un trailer en CGI. Mais le RPG de Piranha Bytes donne aujourd’hui quelques nouvelles, et des bonnes, puisque l’on apprend enfin la date de sortie du jeu.

Un collector pour les fans

C’est donc acté, ELEX II viendra s’engouffrer dans le tunnel de sorties du premier semestre 2022, avec une sortie fixée au 1er mars 2022.

Un créneau serré, mais qui n’empêchera probablement les fans hardcore du premier de se jeter sur cette suite, qui aura d’ailleurs droit à une belle édition collector que l’on découvre en vidéo.

Pour le prix de 149,99 €, vous aurez donc droit aux éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook

Une figurine de 23 cm

La bande-son du jeu

Un artbook

Un porte-clé

Un album concept de Bjorn Pankratz, « Cassandra »

ELEX II est prévu sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.