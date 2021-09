ELEX II présente son histoire dans un nouveau trailer en CGI

Durant l’été, on avait appris que la licence ELEX allait avoir droit à un nouvel opus, sans que l’on en sache beaucoup plus. On se doutait que l’éditeur attendait de nous montrer à nouveau ce ELEX II lors de sa conférence, organisée à l’occasion des 10 ans d’existence de THQ Nordic, et le RPG de Piranha Bytes était bien présent à la fête.

Des images in-game en plus

Malheureusement, le titre n’a pas laissé entrevoir d’images de gameplay lors de la conférence, laissant alors supposer que la sortie n’est sans doute pas si proche, mais quelques screenshots in-game ont été diffusés en parallèle pour nous donner un aperçu du jeu.

A la place d’avoir des images en mouvements, on a eu droit à un trailer en CGI, comme la majorité des trailers de cette conférence, qui nous présente un peu plus en détails les enjeux de cette suite. L’histoire prendra place plusieurs années après le premier et mettra toujours en scène Jax, faisant face à des dragons venus d’ailleurs.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce ELEX II, qui est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.