Vers une fermeture du studio Piranha Bytes ? Le doute plane autour des créateurs de Gothic, Elex et Risen

La fin de l’aventure pour le studio ?

Le site allemand a enquêté sur l’état actuel du studio en se demandant s’il allait lui aussi être touché par la restructuration d’Embracer. Et si aucune conclusion hâtive n’est à tirer pour l’instant, les indices trouvés sur une potentielle fermeture du studio se font de plus en plus nombreux.

En premier lieu, le site indique qu’un nouveau projet du studio (du nom de code de WIKI6) qui s’appuyait sur une aide gouvernementale à hauteur de 3,2 millions d’euros, et qui pourrait être Elex 3, avait disparu du site du ministère fédéral de l’économie allemand, avant de réapparaitre mystérieusement dans la journée sous le nom de Currywurst, pour une raison inconnue. La sortie est estimée à début 2026, encore faut-il que le studio soit toujours débout d’ici là.

Car à côté de cela, le site officiel du studio n’affiche désormais plus que le logo de ce dernier, et rien d’autre, si ce n’est l’adresse des locaux. Le site allemand indique aussi que l’émission Piranha Becken TV est en pause depuis plusieurs semaines maintenant sur la chaîne YouTube du studio, mais ça ne s’arrête pas là. Selon le podcast The Pod indique que THS Nordic aurait recherché à revendre discrètement le studio à l’automne dernier, sans que cela se réalise. Cela aurait conduit à des licenciements, dont celui du directeur créatif Björn Pankratz.

Entre des signaux peu rassurants et le refus de THQ Nordic de vouloir commenter la rumeur, il y a de quoi se sentir inquiet pour l’avenir de Piranha Bytes, qui pourrait tomber sous le couperet d’Embracer. On croise les doigts pour que cela n’arrive pas.