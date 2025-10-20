Electronic Arts va mettre fin au support du jeu Les Sims Mobile dès le début d’année 2026
Rédigé par Jordan
Même sans prendre en compte le rachat de l’éditeur, difficile de savoir à quoi s’attendre concernant le futur de la licence Les Sims chez Eletronic Arts. Après avoir annulé ses plans concernant un cinquième épisode, afin de faire en sorte que Les Sims 4 puisse survivre encore longtemps, EA a pu décevoir beaucoup de monde. Et l’éditeur continue aujourd’hui en annonçant la fin du jeu mobile de la série.
Quelques cadeaux d’adieu sont prévus
C’est après sept ans d’existence que le jeu Les Sims Mobile s’apprête à tirer sa révérence. Dès le 20 janvier 2026, aux alentours de 16 heures, le jeu ne sera plus accessible et les serveurs seront fermés définitivement. Et pourtant, Electronic Arts prévoit une autre mise à jour avant la fin des opérations. Elle arrivera le 20 octobre prochain, afin de vous laisser profiter d’énergie illimitée pour vivre les derniers instants du jeu sans trop de restrictions.
Dès le lendemain, le jeu sera retiré de l’App Store d’Apple et du Google Play Store. Si vous avez déjà téléchargé le jeu auparavant, vous serez toujours en mesure de le télécharger à nouveau, mais pour les autres, il sera impossible d’obtenir le jeu après le 21 octobre. Dès le 6 janvier, pour les deux dernières semaines, tout le contenu du jeu sera débloqué, vous laissant une dernière chance d’expérimenter avant la fermeture. Et bien entendu, aucun mot n’a été adressé concernant une version hors-ligne du jeu. Préparez-vous donc à dire au revoir à votre avatar.
