Electronic Arts révélera officiellement le prochain Battlefield cet été avec une sortie confirmée d’ici mars 2026

L’époque où Battlefield et Call of Duty se rendait coup pour coup semble lointaine, et pour cause, le FPS d’Electronic Arts se cherche un peu depuis plusieurs années. Souhaitant faire les choses bien avec le programme Battlefield Labs, les différents studios engagés sur le projet veillent à fournir une expérience qui correspond au plus près des attentes des fans. Le nouvel opus semble avancer dans le bon sens puisque l’on apprend aujourd’hui que le prochain épisode sera présenté cet été auprès du grand public.