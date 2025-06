Elden Ring Nightreign dépasse maintenant les 3,5 millions de copies vendues, FromSoftware promet d’intégrer le jeu en duo

Première image pour 007 First Light, le jeu James Bond développé par IO interactive (Hitman) qui sera présenté cette semaine

CD Projekt Red va reparler de The Witcher IV à l’occasion d’une présentation du moteur Unreal Engine le 3 juin

L’ancien réalisateur des Star Wars Jedi travaille sur un nouveau jeu Donjons et Dragons à venir sur PC et consoles

Hell is Us : nous avons joué plusieurs heures à ce jeu d’action-aventure prenant, mais qui ne vous prend pas par la main

Tango Gameworks est de retour avec un nouveau logo et recrute pour un jeu d’action non-annoncé

