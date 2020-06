El Hijo ressort de sa cachette avec un nouveau teaser

S’il était quelque peu ressorti du lot l’année dernière lors de son annonce, El Hijo s’était fait tout petit depuis l’E3 2019 et la dernière gamescom. Il a fallu attendre presque un an pour voir le petit bonhomme nous donner des nouvelles.

Un extrait mais pas de date

On a donc eu droit à un tout nouveau teaser, ainsi qu’un extrait de gameplay relayé par Gematsu, nous dévoilant un peu plus l’univers de ce titre. On y suivra un jeune garçon cherchant à s’échapper du monastère où il est enfermé. Le jeu sera donc très orienté autour de l’infiltration et des différentes façons de progresser dans les niveaux sans être vu.

El Hijo sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One et Switch.