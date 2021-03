El Hijo: A Wild West Tale arrivera sur PS4, Xbox One et Switch le 25 mars

El Hijo: A Wild West Tale s’était déjà frayé un chemin sur PC et Stadia en décembre dernier, avec une première sortie dont nous vous parlions dans notre test complet du jeu. Le titre mêlant ambiance western-spaghetti à de l’infiltration va maintenant débarquer sur consoles, et c’est pour tout bientôt.

L’aventure commence sur consoles

Vous pourrez donc découvrir cette aventure dès le 25 mars prochain, jour de sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Pour rappel, le jeu nous raconte l’histoire d’un jeune garçon souhaitant retrouver sa mère, et qui va devoir s’enfuir d’un monastère et traverser de nombreuses épreuves sur sa route pour arriver à son but.

El Hijo: A Wild West Tale est pour le moment disponible sur PC et Stadia.