El Hijo: A Wild West Tale sortira sur PC et Stadia le 3 décembre

On l’attendait depuis (très) longtemps, le jeu indépendant El Hijo a enfin une date de sortie. De son nom complet El Hijo: A Wild West Tale, le titre de Honig Studios arrivera dans quelques semaines seulement puisque son arrivée est fixée au 3 décembre sur PC et Stadia.

Une virée dans le Far West

Avec l’aide de l’éditeur HandyGames, El Hijo: A Wild West Tale arrivera au courant de la première semaine de décembre. La sortie se fera à la fois sur PC via Steam et GOG mais également sur Stadia, comme Google l’a annoncé pour célébrer le premier anniversaire de son service de streaming. Les versions PS4, Xbox One et Switch n’ont pas été évoquées mais sont toujours prévues à une date ultérieure.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu de western-spaghetti aux composantes infiltration où l’on incarne un jeune garçon tout juste âgé de 6 ans qui part à la recherche de sa mère. Il faudra se faufiler et faire preuve de discrétion dans un monde peuplé de dangers où les mécaniques de gameplay évolueront en fonction de notre progression.