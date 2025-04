Eidos Montréal continue de licencier une partie de son équipes, avec 75 renvois

Il était finalement assez naïf de croire qu’Eidos Montréal s’en sortirait mieux chez Embracer Group que chez Square Enix. Le géant suédois est passé maître dans les plans de licenciements ces dernières années, et le studio derrière les récent Deus Ex ou Marvel’s Guardians of the Galaxy n’a pas été épargné. En janvier 2024, on déplorait déjà une restructuration laissant beaucoup de monde sur le carreau, en plus d’un nouveau jeu Deus Ex annulé, et l’hécatombe continue aujourd’hui pour Eidos Montréal.