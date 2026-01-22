EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°19

Ubisoft annonce une refonte majeure de son organisation, annule plusieurs jeux (dont le remake de Prince of Persia) et prépare une dernière vague de fermetures de studios

Enshrouded : le jeu de survie/RPG en monde ouvert sortira officiellement à l’automne 2026

Tomb Raider: Catalyst : on connaît désormais l’actrice qui doublera l’antagoniste de la prochaine aventure de Lara Croft

Crimson Desert n’arrivera pas en retard, le jeu vient de passer Gold

Fortnite et Fall guys annoncent Crown Jam, un mode de jeu temporaire mélangeant basketball et course d’obstacles

Final Fantasy VII Remake Intergrade tourne comme un charme sur Switch 2, à un détail près

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sera jouable gratuitement via une démo dans quelques heures seulement

Tous les jeux exclusifs PS5 et PS4 à venir en 2026 et au-delà

Donkey Kong Country Returns HD : Dixie Kong arrive avec la mise à jour 1.1.0 avec des améliorations sur Switch 2

Life is Strange: Reunion est annoncé, premières images et date de sortie pour ce nouvel épisode

Blackbird : Une vidéo du MMO annulé chez ZeniMax nous montre l’univers du projet

Le deuxième DLC de Digimon Story: Time Stranger sera disponible dès cette semaine

Astral Ascent et Ravenswatch collaborent avec une mise à jour gratuite pour le roguelite de Hibernian Workshop

Xbox Game Pass : Warhammer 40,000: Space Marine II, Death Stranding et d’autres jeux arrivent dans l’abonnement

L’annonce de Divinity a énormément boosté les ventes de Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3

8 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra, dont Cult of the Lamb et New World

Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct

Arknights Endfield : À quelle heure le gacha sera-t-il disponible en France ?

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : Avec la sortie du remake, la disponibilité de Yakuza 3 Remastered va être impactée

Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive

Granblue Fantasy Versus: Rising accueillera l’autoritaire Ilsa dans son casting dès le 10 février

Pour son deuxième anniversaire, Palworld dévoile plusieurs Pals qui sortiront avec la version 1.0