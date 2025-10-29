Xbox : Une panne géante du service Azure empêche de se connecter et de jouer en ligne, ou d’acheter des jeux

EA Sports FC 26 dévoile la septième Team Of The Week

Pas convaincu par l’IA, Strauss Zelnick estime que l’outil ne peut pas même créer un plan marketing comme celui de GTA

PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de novembre avec le retour d’un certain chat

La bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild arrive dans un coffret vinyle

Le jeu de basket The Run: Got Next change de direction et de nom, place à NBA THE RUN, qui sortira en 2026

Malgré son énorme démarrage, Monster Hunter Wilds ne se vend plus très bien aujourd’hui

Le co-créateur de Halo trouve « abominable » l’utilisation de l’image de la licence dans un message de recrutement pour ICE

« Nous allons être partout, sur toutes les plateformes » : Satya Nadella commente la stratégie de Xbox, ou plutôt Windows

Avatar Legends: The Fighting Game sera bientôt jouable via une alpha fermée

Pour se refaire une santé, DON’T NOD signe un accord pour produire un jeu narratif basé sur une licence Netflix

C’est la fin pour le MMO New World, qui a reçu sa dernière mise à jour de contenu

Invincible VS continue de remplir son casting avec Robot et Monster Girl, et lancera son alpha fermée le mois prochain

Aphelion, Routine, Superball, AGNI: Village of Calamity… Voici 11 jeux à retenir du dernier ID@Xbox

Des anciens dirigeants de MultiVersus fondent un nouveau studio et se lancent dans un genre complètement différent

Duet Night Abyss : Le free-to-play sans gacha pour ses personnages se lance aujourd’hui avec quelques codes cadeaux

Amazon licencie plus de 14 000 personnes, en coupant de nombreux postes dans sa division jeu vidéo

Pour faire oublier Battlefield Redsec, Activision lance un essai gratuit sur Black Ops 6 et fait appel à… Philippe Etchebest ?

Dragon Ball Xenoverse 2 continue d’être mis à jour avec un nouveau DLC prévu pour le 30 octobre

[MAJ] Les Wachowskis voulaient que Hideo Kojima réalise un jeu Matrix, qui a été refusé par Konami

Halo : Quand l’image de la licence est utilisée sans autorisation par la Maison-Blanche pour sa police anti-immigration

Avec Loulan: The Cursed Sand, le PlayStation China Hero Project accouche d’un nouveau projet à suivre de près

Le Battle Royale Vampire The Masquerade – Bloodhunt va fermer ses serveurs en avril prochain