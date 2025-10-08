EA Sports FC 26 dévoile la quatrième Team Of The Week

La chaîne Game One devrait fermer ses portes dès la fin du mois de novembre

Bethesda nous donne rendez-vous pour le Fallout Day, qui aura lieu le 23 octobre

Nintendo met à jour son mystérieux court-métrage et confirme qu’il est lié à la saga Pikmin

Xbox Game Pass : Ninja Gaiden 4, Keeper, Pax Dei… Voici toutes les nouveautés à venir dans l’abonnement

Clair Obscur: Expedition 33 s’est vendu à 5 millions d’exemplaires, une mise à jour avec du nouveau contenu est annoncée

Aux États-Unis, une très grande partie du public n’achète qu’un ou deux jeux par an

La saison 4 de la série The Witcher se montre dans une nouvelle bande-annonce pleine d’action

Microsoft retarde l’augmentation du prix du Xbox Game Pass Ultimate dans certains pays, mais pas en France

L’action-RPG Solo Leveling: Arise Overdrive se dévoile un peu plus dans un extrait de gameplay

Atlus va organiser un livestream pour fêter le premier anniversaire de Metaphor ReFantazio, des annonces à la clé ?

Battlefield 6 : À quelle heure le jeu sera-t-il disponible en France ?

PowerWash Simulator 2 a maintenant une date de sortie, cette suite arrivera dans quelques jours seulement

Nintendo publie un court-métrage animé sans aucune explication, qui interroge tout le monde (lié au film Mario ou à Pikmin ?)

Let it Die: Inferno sera bientôt jouable via une démo limitée sur PC

Crimson Desert se montre dans 11 minutes de gameplay avec une prise de forteresse

Pour talonner Battlefield 6, Activision rallonge la bêta de Call of Duty: Black Ops 7

Le DLC Minecraft de Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible dès demain

Le dernier jeu Skate a déjà réuni plus de 15 millions de personnes

Funcom ferme le studio The Outsiders, à qui l’on doit Metal: Hellsinger

Les Chevaliers de Baphomet: Les Boucliers de Quetzalcoatl revient dans une version remasterisée

Marathon refait enfin parler de lui avec une bêta fermée qui aura lieu à la fin du mois

Pendulo Studios (Runaway, Tintin, Blacksad) aurait fermé ses portes en mars dernier