EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°24

Assassin’s Creed Hexe perd son directeur créatif, Clint Hocking quitte Ubisoft

PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en mars

Ninja Gaiden 4 aura droit à son DLC The Two Masters dès le 4 mars prochain

Pour son premier DLC, My Hero Academia: All’s Justice fait appel à la plus grande super-héroïne américaine, Star and Stripe

007 First Light s’inspirera en partie des Batman Arkham et d’Uncharted pour ses séquences les plus explosives

WWE 2K26 : Nous avons joué à ce nouvel épisode, qui est prêt à nous envoyer par-dessus la troisième corde

Discord repousse finalement le déploiement de ses nouvelles mesures de vérification de l’âge au 2nd semestre 2026

Amazon laisse tomber le jeu de courses en monde ouvert de Maverick Games, conçu par des anciens de Forza Horizon

God of War : La série d’Amazon recrute Ed Skrein (Deadpool) pour incarner le terrible Baldur

Nacon se lance dans une procédure de redressement judiciaire, faute de pouvoir payer toutes ses dettes

Xbox : Futur hardware, retour aux sources, IA, éditeur tiers… Asha Sharma et Matt Booty se livrent dans une nouvelle interview

Genshin Impact : La mise à jour 6.4 est désormais disponible et permet d’invoquer le personnage de Varka

Final Fantasy VII revient dans une nouvelle version sur Steam et GOG avec quelques améliorations

La première bêta de Horizon Hunters Gathering aura lieu du 27 février au 1er mars, en même temps que Marathon

Sans fanfare, Insomniac Games annonce la date de sortie de Marvel’s Wolverine, le jeu sortira mi-septembre

17 démos à découvrir durant le Steam Néo Fest, pour découvrir les prochains jeux à ajouter à votre liste de souhaits

Blizzard annonce Overwatch Rush, un shooter mobile en 4 vs 4 avec une touche de MOBA

Voici les configurations PC recommandées pour jouer au portage de Death Stranding 2: On the Beach

Koei Tecmo chamboule ses équipes et transfère une partie de Team Ninja (Dead of Alive Xtreme) vers Gust (Atelier)

Kingdom Come Deliverance : Le directeur créatif Daniel Vávra quitte ses fonctions pour se focaliser sur l’adaptation du jeu

Pour le co-fondateur de Xbox, c’est le début de la fin suite à la nomination d’Asha Sharma en tant que PDG

King of Meat : Amazon annonce la fermeture des serveurs, après avoir licencié une partie du studio