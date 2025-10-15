EA Sports FC 26 dévoile la cinquième Team Of The Week

Species: Unknown – 6 raisons de jouer à ce survival-horror coop

PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Silent Hill 2 Remake et Until Dawn

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées

1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass

Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox

Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois

Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield

Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?

Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique

Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu

Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima

Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios

007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu

Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre

Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose

Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles

Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix

Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique

Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé

Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030

Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles

Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5