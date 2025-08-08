EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !

Cinquième équipe FUTTIES !

EA Sports FC 25 nous propose la dernière équipe de l’évènement FUTTIES. Pour les curieux et curieuses ainsi que les retardataires, petit rappel concernant la première équipe, la deuxième équipe, la troisième et la quatrième. Voici la liste de cette troisième équipe FUTTIES, joueurs et joueuses actuel(le)s et passé(e)s :

Beckenbauer (99)

Pirlo (99)

Bale (99)

Palmer (99)

Salah (99)

Doué (99)

Roberto Carlos (98)

Bastoni (98)

Courtois (98)

Stones (98)

Tijkaard (97)

Schmeichel (97)

Cole (97)

Zico (97)

Fernando Morientes (97)

Voller (97)

Esther (97)

Toney (97)

Lala (97)

Payne (96)

C’est la dernière ligne droit de FC 25, et nous allons en profiter jusqu’au bout. C’est parti !

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.