EA Sports FC 25 : Quatrième équipe de l’évènement FUTTIES !

Nintendo : La Switch 2 atteint les 6 millions de ventes, la première dépasse doucement les 153 millions et Mario Kart assoit sa domination

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2025

Jouez gratuitement à HAIKYU!! FLY HIGH dès maintenant, le jeu est disponible sur mobiles iOS et Android

Hell is Us nous fait visiter ses mystérieux donjons dans son dernier trailer de gameplay

Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 rouvriront tous les deux les portes de Kamurocho le 13 novembre sur Switch 2

Dragon Quest I & II HD-2D Remake met en valeur l’héritage d’Elric via un nouveau trailer, le troisième opus accueille la mise à jour Switch 2

Once Upon A Katamari s’annonce et signera le 24 octobre une nouvelle entrée dans la licence barrée de Bandai Namco

Battlefield 6 : Maps, modes, classes et bêtas… Le jeu d’EA présente son mode multijoueur et dévoile sa date de sortie

Pac-Man World 2 Re-Pac : Après le premier opus, la mascotte de Bandai Namco revient le 26 septembre dans un nouveau remake

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nouvel RPG en HD-2D par Square Enix, s’annonce pour 2026 sur PC et consoles

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annoncé par Capcom pendant le Nintendo Direct Partner Showcase

Dragon Ball Sparking Zero et Persona 3 Reload annoncés et datés sur Nintendo Switch 2

Octopath Traveler 0 : Le prochain opus de la saga de Square Enix se dévoile pendant le Nintendo Direct Partner Showcase

Nintendo Direct : Le résumé des annonces du 31 juillet (Monster Hunter Stories 3, Once Upon A Katamari, Octopath Traveler 0…)

Cronos: The New Dawn sortira le 5 septembre et annonce une version Nintendo Switch 2

Tower Five, le studio français derrière Les Fourmis, est contraint de fermer ses portes en l’absence de financements nécessaires

Clair Obscur : Expedition 33 sort un nouveau patch permettant de recommencer directement des combats de boss, parmi d’autres ajustements

Dear me, I was… – La jolie histoire d’une vie plutôt ordinaire

Atari est en passe d’acquérir pour 4,5 millions d’euros Thunderful Group, qui entame une restructuration

Un Nintendo Direct Partner Showcase annoncé pour ce 31 juillet, toutes les informations

Tides of Annihilation : Gameplay, univers, ambitions techniques… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de ce jeu d’action-aventure

PlayStation Plus : les jeux gratuits d’août dévoilés avec une sélection pour tous les goûts