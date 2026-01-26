Dynasty Warriors: Origins – Notre avis sur le DLC « Visions de quatre héros »

Conditions de test : Nous avons complété les 4 scénarios du DLC en mode normal et nous avons obtenu toutes les nouvelles armes (en montant leur rang jusqu’au 6eme environ).

Des scénarios alternatifs cohérents ?

Bien que Dynasty Warriors: Origins soit un excellent cru du genre et qu’il propose déjà un contenu de base très satisfaisant (voir notre test pour plus de détails), son genre lui donne par défaut un côté assez répétitif malgré une grande variété d’armes pour notre héros, et un scénario vous proposant de rejoindre trois factions différentes. Typiquement, la montée en puissance et la rejouablité à des niveaux plus élevés peuvent vous scotcher un bon moment si vous adhérez à fond au concept. Ainsi, il n’était pas simple pour le studio de proposer un DLC suffisamment intéressant pour en valoir la peine. Omega Force est parvenu à un bon résultat bien qu’imparfait pour totalement renouveler l’expérience compte tenu du prix de ce contenu additionnel.

Dynasty Warriors: Origins – Visions de quatre héros se présente comme une série de mini-campagnes indépendantes, accessibles depuis l’auberge du jeu principal. Chaque arc est narrativement linéaire et totalement isolé du reste, mais il est indispensable d’avoir au moins terminé le titre au moins une fois pour être à niveau. Cela tombe bien puisque le contenu du DLC conserve toute votre progression. À savoir, les niveaux, les équipements, les compétences, les rangs de vos armes et les statistiques.

Parmi les 4 stars de ce DLC, nous avons donc : Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lu Bu. Seule la campagne de Zhang Jiao est imposée en ouverture, les trois autres devenant accessibles par la suite. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’approche scénaristique se distingue par sa retenue. Plutôt que de réécrire l’histoire de manière spectaculaire, ou de raconter une vision idéalisée de ces antagonistes historiques dans une sorte de « fan-fiction qui finit bien », le DLC adopte une posture presque introspective.

Il s’agit d’une interprétation assez libre de plusieurs uchronies, avec des récits volontairement contenus qui s’adressent surtout aux amateurs de l’histoire des Trois Royaumes. Difficile d’en dire plus sans rentrer dans les détails et gâcher la surprise, mais de notre point de vue, Omega Force a parfaitement compris l’essence de ces figures en offrant des « what if » à la fois cohérents et respectueux des personnages. On comprend que le studio n’ait pas voulu trop pousser le bouchon, narrativement parlant, en s’étalant un peu trop, mais ces quatre scénarios se terminent néanmoins de manière un peu trop expéditive.

Un DLC axé sur l’action pure et dure

Sur le plan du contenu, aucune nouvelle carte n’est réellement introduite. Les affrontements prennent place sur des zones connues et revisitées via des variations de météo ou de configurations ennemies. Petite déception à ce niveau-là, toutefois on peut être plus rassurant au niveau de la difficulté qui propose un challenge parfaitement dosé grâce à l’échelonnage dynamique du niveau des ennemis.

Là où Visions de quatre héros se montre également plus convaincant, c’est dans sa volonté de maintenir une action constante et sans chichi. Les campagnes enchaînent rapidement les batailles majeures, les affrontements d’armées à grande échelle et les duels contre des officiers emblématiques. Ce concentré d’action pur rappelle ce qui faisait la force du jeu de base, avec même quelques combats finaux parmi les plus marquants de Origins.

Parmi les nouveautés majeures, deux nouvelles armes font leur apparition : l’arc et le Shen Biao (une dague attachée à une corde). Plus techniques que la moyenne, elles enrichissent l’arsenal du protagoniste grâce à des enchaînements spécifiques et des compétences dédiées. Ces armes, récupérables aléatoirement sur les officiers ennemis, peuvent également être utilisées dans le jeu principal, ce qui renforce leur intérêt de l’investissement sur le long terme (rang, maîtrise des capacités, etc…).

Le DLC introduit également une nouvelle mécanique baptisée « Batailles Stratégiques », qui transforme la carte du monde en un plateau tactique simplifié. On y affronte des groupes ennemis lors d’escarmouches successives afin d’affaiblir l’armée adverse avant une bataille décisive. Le système est assez accessible pour ne pas ralentir le rythme et repose sur la gestion de points d’énergie permettant d’activer des compétences spéciales, comme l’immobilisation d’ennemis ou le soin des alliés. Si l’idée est pertinente, son exécution reste assez rudimentaire, mais on espère qu’une version plus aboutie sera proposée dans une future itération.

Enfin, nous avons les « Tactiques Secrètes », des capacités temporaires utilisables en combat (envoyer une tornade sur les ennemis, créer une zone de soin…), ainsi qu’un nouvel arbre de compétences réservé au DLC. Ce dernier est limité à des bonus statistiques et fonctionnels propres à l’extension (autrement dit, non utilisables dans le jeu de base). Cela permet évidemment de ne pas déséquilibrer le jeu principal, mais l’ensemble manque clairement de profondeur et d’éléments véritablement marquants.

Le DLC Visions de quatre héros s’inscrit dans une logique de continuité plus que de renouvellement. L’extension exploite efficacement les forces de Dynasty Warriors: Origins, en mettant l’accent sur des affrontements massifs, rythmés et spectaculaires, tout en proposant quelques ajouts bienvenus du côté du gameplay. En revanche, son recyclage des environnements et la portée limitée de ses scénarios alternatifs pourront laisser une impression mitigée. Un contenu relativement honnête, mais à réserver avant tout à ceux déjà investis dans l’univers.