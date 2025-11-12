Dynasty Warriors: Origins – le DLC « Visions de quatre héros » débarque le 22 janvier prochain

Un DLC ambitieux pour prolonger la renaissance du Musou culte

En début d’année, Koei Tecmo a surpris avec une belle remise à niveau de sa licence phare avec Dynasty Warriors: Origins. Le titre poursuivra cette nouvelle exploration de l’époque des Trois Royaumes grâce une extension narrative centrée sur quatre héros emblématiques. Cela permet d’introduire de nouveaux chemins scénaristiques et des alliances inédites, notamment entre factions qui ne coopéraient pas jusque-là.

Le contenu téléchargeable Visions de quatre héros introduit de nouveaux récits inédits consacrés à quatre figures emblématiques jusque-là peu explorées dans le jeu de base : Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lu Bu. Présentées sous la forme de scénarios alternatifs « Et si ? », ces histoires permettront de découvrir une nouvelle facette de ces légendes du champ de bataille. Ce DLC majeur accueillera également de nouveaux alliés, dont Zhuge, un Sentinelle de la paix, Diao Chan, célèbre guerrière, ainsi qu’un officier inédit dont l’identité sera révélée au fil du récit.

Nous pourrons manier deux armes inédites, l’Arc et la Fléchette de corde. Les armes déjà disponibles profiteront également d’une mise à jour complète, incluant de nouveaux arts de combat, des panneaux de compétences enrichis et une augmentation du niveau maximal des caractéristiques. Un nouveau mode “Terrain d’entraînement” fera aussi son apparition, offrant la possibilité de s’exercer contre de redoutables adversaires sans subir les conséquences du champ de bataille.

Pendant une durée limitée, toute précommande de Dynasty Warriors: Origins « Visions de quatre héros » donnera droit à une tenue exclusive pour le protagoniste : la tenue de Turban jaune. Déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, le DLC sortira donc le 22 janvier 2026. La sortie simultanée du DLC et du jeu sur Nintendo Switch 2 est également confirmée.