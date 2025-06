Durée de vie Death Stranding 2: On the Beach : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Death Stranding 2: On the Beach ?

Basé sur une mécanique de déplacement qui se veut assez exigeante, dans un monde ouvert qu’il est possible de traverser de différentes manières, Death Stranding 2: On the Beach se veut comme une expérience qui s’effectue sur un rythme propre à chacun et chacune, en tenant plus ou moins compte des clés que le jeu nous offre.

Et si celui-ci dispose de tout un tas d’outils, de mécaniques de gameplay et d’un bestiaire dont certains éléments sont inédits, la plupart d’entre eux reste repris du premier du jeu. On imagine donc sans problème que les personnes habituées à son gameplay particulier auront plus de facilité à aller plus vite dans cette suite.

Mais avec le temps qu’il est possible de passer au sein du monde ouvert de cette suite, l’estimation demeure très variable, comme pour Death Stranding premier du nom, sans compter le mode de difficulté choisi, qui modifiera notamment l’appréhension des séquences d’action. Voici nos estimations à la louche :

Histoire principale : 40-50 heures

Histoire + missions annexes : 60-70 heures

Obtention du platine : 100 heures max

Complétion à 100% : 150 heures et +

Centrée sur les commandes, la progression de Death Stranding 2 s’articule via quatre types. Déjà, distinguons les commandes principales, liées au scénario, les sous-commandes, davantage sorte de quêtes annexes. Ensuite, il nous reste les commandes standards, d’un total avoisinant les 400 commandes, et les demandes d’aides, sorte d’assistances rapides et ponctuelles.

Se concentrer uniquement sur les commandes principales, ou considérer également les sous-commandes fera déjà varier un peu le temps de jeu. Mais si vous souhaitez au contraire tout faire, sans compter la réparation des voies et des mines, la connexion maximale avec chaque prepper ou base du jeu, ou encore débloquer tous les éléments de personnalisation et autres secrets, la durée de vie explosera.

Death Stranding 2: On the Beach est disponible le 26 juin sur PS5 (le 24 pour l’accès anticipé) et nous vous invitons à aller voir notre test pour avoir un aperçu de ce que cette suite propose.