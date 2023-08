Dragon’s Dogma 2 sera bien présent au Tokyo Game Show de cette année

Enfin une date à l’horizon ?

Le line-up des différents éditeurs commence à se préciser à l’approche du Tokyo Game Show 2023. Pour rappel, le salon japonais ouvrira ses portes du 21 au 24 septembre prochain, et devrait nous permettre d’en apprendre davantage sur de nombreux jeux, notamment ceux développés au Japon. Capcom sera bien entendu présent à l’événement, et l’éditeur nous a parlé des jeux qu’il allait mettre en avant avec Street Fighter 6, Exoprimal ou encore le mode VR de Resident Evil 4. Mais dans tout cela, on retiendra surtout la présence de Dragon’s Dogma 2.

On ignore encore ce que l’on verra du jeu, mais une présentation globale des jeux de Capcom sera diffusée le 21 septembre à 16 heures. Le réalisateur Hideaki Itsuno devrait apparaître et on espère voir du nouveau gameplay, ainsi qu’une période de sortie pour le jeu. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir tout cela.

Dragon's Dogma 2 joins the Capcom lineup at #TGS2023! Tune in to the TGS 2023 Capcom Online Program on 9/21, 7am PT as Director Hideaki Itsuno shares new gameplay and info. 📺 https://t.co/PYsnL4JEOI#DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/RIpx0TTTo8 — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) August 31, 2023

Dragon’s Dogma 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, à une date encore inconnue pour le moment.