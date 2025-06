Dragon Ball Sparking Zero accueille le personnage de Shallot dans ses rangs pour son prochain DLC

Qui ça ?

Malgré son casting dantesque et bien rempli, Dragon Ball Sparking Zero a encore de la marge pour ses futurs DLC. Les choix sont nombreux et la communauté formule des souhaits depuis quelques mois maintenant, mais c’est finalement sur Shallot que Bandai Namco a jeté son dévolu.

Si, comme nous, vous n’êtes pas un fin connaisseur de Dragon Ball Legends, ce nom ne vous dit probablement rien. Il s’agit là du protagoniste de ce jeu mobile très populaire, un Saiyan venu du passé qui dispose d’une grande force, comme on peut le voir dans cette vidéo où il donne une leçon aux forces de Freezer. Un DLC qui sera donc avant tout réservé aux fans du jeu mobile, tout en attirant quelques nouvelles personnes sur ce dernier.

C’est le 27 juin prochain que Shallot rejoindra Dragon Ball Sparking Zero en tant que personnage DLC. Vous pourrez le découvrir 72 heures en avance si vous possédez le Season Pass du jeu.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations