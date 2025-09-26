Doug Bowser quittera ses fonctions de Président de Nintendo of America à la fin de l’année et on connait déjà son successeur

« J’ai annoncé aujourd’hui mon intention de prendre ma retraite de Nintendo, à compter du 31 décembre 2025« . Voici comment démarre la prise de parole de l’actuel Président de Nintendo of America, Doug Bowser, sur ses réseaux sociaux (notamment X) en cette soirée du 25 septembre. Après de nombreuses années à collaborer de près ou de loin avec la firme nippone et pas moins de six années comme Président de Nintendo of America, l’homme âgé de 60 ans et natif de l’État de New York prendra donc congé de ses fonctions en fin d’année.

Mario dit au revoir à Bowser

Après avoir pris son poste de PDG en 2019 en succédant à Reggie Fils-Aime (après quatre années passées en tant que vice-président des ventes), Doug Bowser a notamment vu passer sous son mandat le lancement tonitruant de la Nintendo Switch en 2017, mais également la sortie réussie de sa petite sœur, la Nintendo Switch 2 plus tôt cette année, se classant par la même occasion console de jeux vidéo vendue le plus rapidement lors de sa sortie. Une période faste pour la société dans d’autres domaines également, avec la création de parcs à thèmes dans plusieurs régions du globe, mais aussi la sortie du film Super Mario Bros. au succès retentissant.

Et on connait déjà la personne qui va lui succéder puisqu’il s’agit de Devon Pritchard, actuelle vice-présidente exécutive des revenus, du marketing et de l’expérience client, présente dans l’entreprise depuis près de 20 ans : « J’adresse mes meilleurs vœux à Devon Pritchard pour l’avenir de Nintendo of America. C’est une leader exceptionnelle et sa promotion témoigne de son excellent rendement et de ses contributions stratégiques à la croissance de l’entreprise. Je suis convaincu qu’elle guidera l’entreprise vers des sommets encore plus élevés », poursuit le désormais président sortant.

D’autres mouvements vont s’effectuer dans l’entreprise, puisqu’en plus de bénéficier d’un siège au conseil d’administration de Nintendo of America, Devon Pritchard pourra désormais bénéficier du statut de Directrice Générale chez Nintendo au Japon. Satoru Shibata, actuel directeur général de Nintendo Co., Ltd., assumera le rôle de directeur général de Nintendo of America tout en continuant d’assumer ses responsabilités au Japon.

« Je suis honorée et très enthousiaste à l’idée d’assumer ce nouveau rôle. Doug a été un mentor fantastique, et j’ai hâte de bâtir sur les bases incroyables qu’il a contribué à établir. Avec des personnages et des mondes qui offrent quelque chose pour tout le monde, mon objectif sera de continuer à construire sur l’héritage de Nintendo, qui consiste à surprendre et à ravir nos fans de longue date, tout en accueillant de nouveaux joueurs dans la famille Nintendo », a déclaré ce 25 septembre Devon Pritchard dans le communiqué de Nintendo.

Shuntaro Furukawa, l’actuel président de Nintendo a également félicité les années de travail de Doug Bowser, dont les semaines à la tête de la branche américaine de la firme sont désormais comptées.