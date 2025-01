Hermen Hulst quitte ses fonctions de PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino reste seul maître à bord

Sony annonce aujourd’hui qu’il va une nouvelle fois tout changer au sein de son organigramme puisque Hermen Hulst ne sera désormais plus PDG de SIE. C’est maintenant Hideaki Nishino qui restera le seul PDG de l’entreprise à compter du 1er avril prochain, mais l’ancien boss de Guerilla Games ne va pas très loin. Il ne quitte pas Sony pour autant puisqu’il reste en charge des PlayStation Studios sous les ordres de Noshino, comme l’indique le communiqué publié par Sony :

« Nishino continuera d’occuper le poste de PDG des groupes plateformes et studios. Hulst continuera de diriger le développement, l’édition et les opérations commerciales du contenu first party de SIE. Il est également responsable du développement de jeux sur de nombreux appareils, notamment les consoles PlayStation et les PC, et de l’introduction de la propriété intellectuelle des jeux vidéo sur de nouveaux supports via PlayStation Productions. »