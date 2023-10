Xbox : Ça bouge en coulisses, Matt Booty et Sarah Bond ont droit à une promotion

On a hâte de ne plus voir Bobby dans l’organigramme

On note quelques changements majeurs dans la hiérarchie du groupe en commençant par la nouvelle position de Sarah Bond. Celle qui occupait la place de Corporate Vice President devient aujourd’hui Présidente de Xbox, ce qui la rapproche un peu plus du rôle de Phil Spencer, qui reste le PDG du groupe. De quoi renforcer son statut et sa place en tant que personne pouvant succéder à « P3 » lorsque ce dernier décidera de s’en aller. Elle dirigera surtout le côté software et hardware de Xbox, ce qui couvre un large spectre d’activités.

Pour compléter ce trio de tête, on retrouve évidemment Matt Booty qui gagne lui aussi en importance en devenant Président des jeux, du contenu et des studios chez Xbox. Ce qui veut dire que dorénavant, il va aussi gérer les studios de ZeniMax, donc de Bethesda, même si l’éditeur continuera d’opérer sous les ordres de Jamie Leder en tant qu’entité un peu plus indépendante. Avoir Matt Booty au-dessus de ce beau monde permettra néanmoins à Xbox d’avoir un droit de regard plus important sur les productions du groupe, tout en facilitant les échanges entre les Xbox Game Studios et Bethesda.

Pour rappel, Activision-Blizzard-King reste géré par Bobby Kotick, au moins jusqu’à la fin de l’année. On ignore si le rôle de Matt Booty va aussi s’étendre jusqu’aux jeux de l’éditeur une fois que Kotick aura mis les voiles, ou si un remplaçant sera nommé. Vous trouverez ci-dessous le nouvel organigramme de Xbox.