Star Wars Knights of the Old Republic Remake ne serait pas tout à fait enterré

L’état actuel du développement est bien difficile à détermine, mais contrairement à ce qu’affirmait Jeff Grubb, le jeu serait toujours entre les mains de Saber Interactive, qui continuerait à travailler dessus. Ce qui ne veut pas dire que le jeu sortira forcément un jour :

Une position qu’il réaffirme dans un nouveau tweet, et qui vient donc contredire les sources de Grubb. Le projet n’est donc pas à l’abandon, mais il ne faut pas trop se réjouir pour autant tant la situation chez Embracer est incertaine en ce moment. Au moins, on sait qu’il a toujours une chance de voir le jour, même si son futur est incertain pour le moment.

Can't say whether the KOTOR Remake will ever actually *come out*, but yes, two people from Saber Interactive tell me they're still on it, despite recent rumors that nobody is working on the game. (Saber took the project from Aspyr last year, as Bloomberg reported then) https://t.co/prNTT6iVAy

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 22, 2023