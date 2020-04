Disney+ est disponible : Tout ce qu’il faut savoir

Plusieurs mois après sa sortie aux États-Unis, et un retard causé par le gouvernement français, Disney+ est enfin disponible en France, ce 7 avril. L’occasion est donc belle pour que nous vous présentions la plateforme, son offre ainsi que son catalogue de lancement.

Une plateforme de SVOD estampillée Disney

Annoncé initialement en 2017, Disney+ fait son petit bonhomme de chemin en arrivant, après les Etats-Unis, le Canada, les Pays-bas ou encore l’Italie, en France ce 7 avril. C’est d’ailleurs avec un partenaire exclusif, Canal+, que le service de la souris aux grandes oreilles débarque, proposant une offre unique, mais pouvant être combinée avec d’autres abonnements Canal+. La volonté : obtenir un grand nombre d’abonnés très rapidement, tout en étant disponible sur le plus de plateformes possibles.

C’est donc avec une offre unique de 6.99€/mois que vous pourrez découvrir l’ensemble du catalogue de Disney+, jusqu’à 4 écran en simultané, 7 profils pouvant être créés, et une résolution jusqu’à 4K pour les programmes compatibles. On vous explique déjà tout dans cet article sur les offres mais vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site officiel pour prendre l’abonnement seul.

Un catalogue fourni dès le lancement

Avec environ 500 films et 300 séries, on ne peut pas dire que Disney+ manque de contenu pour son ouverture. L’occasion pour les abonnés de (re)découvrir les classiques de l’animation signés Disney, de voir vos super-héros préférés, ou encore de vous envoler vers une galaxie lointaine, très lointaine.

Vous aurez de plus l’occasion de découvrir des programmes exclusifs à la plateforme, tels que la série Star Wars The Mandalorian, la série documentaire autour des coulisses des parc Disneyland ou encore la version live de La Belle et le Clochard. Regroupez donc les productions Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, La Fox et National Geographic et cela fait un catalogue de lancement plus que convenable, si toutefois, vous vous intéressez à l’ensemble.

Bien entendu d’autres nouveautés sont à prévoir pour l’année 2020 avec des programmes tel que Loki, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Moon Knight ou encore un nouveau show des Muppets. Si pour son lancement on est sur quelque chose de correct, reste qu’il faut espérer que cela s’étoffe avec le temps. Cependant, bonne nouvelle, sachez que contrairement à certains concurrents comme Netflix, les programmes ne vont pas disparaître après une certaine période. Le catalogue ne peut que s’alimenter, les droits appartenant déjà à Disney.

Comment s’inscrire à Disney+ ?

La question ultime désormais, où doit-on aller pour s’inscrire à Disney+ ? Et bien, c’est simple, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel à cette adresse. Et si vous voulez en savoir plus, consultez notre article tout sur Disney+.