Alors que nous vous annoncions la sortie de Disney Plus dans un précédent article, celle-ci a été post-posée en raison de la surcharge réseau que le service pourrait occasionner. Déjà mis à mal par les sessions intensives de streaming dû aux mesures de confinements, le gouvernement a demandé au géant américain de décalé sa date de sortie au 7 avril, alors que la date initiale était demain mardi 24 mars.

Pourquoi le lancement de Disney Plus pose-t-il problème ?

Si l’on pourrait voir d’un bon œil l’arrivée d’un service de streaming supplémentaire afin d’élargir son catalogue de films et de séries à regarder en tant que consommateur enfermé, il n’en est pas de même du côté du gouvernement. En effet, les mesures de confinements actuelles en France ont fait explosé le trafic internet, notamment par l’intermédiaire de Netflix, Youtube ou même Twitch. L’état, qui veut à tout prix endiguer la propagation du COVID-19, demande aux entreprises de privilégier le télé-travail lorsque cela est possible et cette méthode demande une bande passante non saturée.

C’est donc afin de ne pas encore plus surcharger les serveurs que le gouvernement français a demandé à décaler la sortie du service. Netflix et Youtube, si ils ne sont bien évidemment pas arrêtés net, voient leur qualité de base diminuer afin de ne pas saturer les infrastructures. De prime à bord, seul la France serait concernée par ce report de deux semaines, Disney n’ayant pas communiqué sur d’autres pays dont la date de lancement est prévue au 24 mars, comme l’Allemagne, l’Espagne ou encore l’Italie qui est l’un de pays européens les plus touchés.