Combien d’écrans simultanés sur Disney+ ?

C’est maintenant disponible, Disney+ est officiellement lancé en France. Si l’on vous avait déjà résumé les offres et tarifs ou encore donné des explications sur les profils enfant, on vous donne une nouvelle explication. Vous souhaitez en savoir plus concernant les limitations de votre compte ? Nous allons vous donner quelques informations.

Combien de profils différents sur Disney+ ?

Si vous êtes une famille nombreuse ou que vous souhaitez partager votre compte avec des proches, la création de profils est un parfait moyen. Cela vous permet de faire la distinction entre les programmes de plusieurs personnes et de ne pas s’emmêler les pinceaux entre les séries que chacun regarde. Mais combien de profils peut-on créer sur Disney+ ?

Au total, vous aurez l’occasion de créer jusqu’à 7 profils différents. Cela peut très bien être des comptes standards ou bien des profils enfants et ainsi limité la disponibilité de certains programmes. Notez qu’il est obligatoire de laisser le premier profil en tant que compte principal et donc, ne peut être un profil enfant.

Combien d’écrans en simultanée sur Disney+ ?

Avoir pas mal de profils, c’est bien beau, mais combien de personnes peuvent utiliser simultanément la plateforme de VOD ? Jusqu’à combien d’écrans connectés en même temps sur Disney+ ? La réponse est toute tracée, jusqu’à 4 personnes peuvent profiter en même temps de Disney+.

C’est donc tout à fait convenable, mais une bonne nouvelle tout de même puisque la plateforme ne propose pas d’offres différentes. A l’instar de son concurrent Netflix où les plans les plus chères permettent d’augmenter le nombre d’écrans simultanées, Disney+ ne dispose que d’un seul plan. Quatre personnes, point barre, ce qui, vraisemblablement, devrait être suffisant. Même constat pour la 4K soit dit au passage.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau service de vidéos à la demande, vous pouvez consulter notre article complet sur Disney+. Si vous souhaitez profiter de l’offre gratuite ou vous abonner, rendez-vous sur le site officiel.