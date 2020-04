Disney+ : Les films et séries à venir en 2020 et au-delà

C’est officiel, Disney+ est sorti. Si le catalogue de lancement est déjà relativement conséquent pour celles et ceux qui aiment redécouvrir les classiques Disney, certains n’y trouveront peut-être pas forcément leur compte. Ne vous en faites pas, de nouveaux programmes exclusifs vont arriver sur la plateforme au fil de l’année. A savoir que l’ensemble de ces dates de sortie sont bien entendu sujettes à modifications.

A savoir aussi que ces titres ne sont pour l’instant qu’une indication des productions qui arrivent, Disney+ devra très certainement, comme Netflix, répondre à une loi faisant qu’ils devront réaliser un certain quota de productions sur le territoire français. Alors, quelles sont les sorties Disney+ en 2020 (et plus tard) ?

Séries

Le Faucon et le soldat d’hiver : Août 2020

Août 2020 WandaVision : Décembre 2020

Décembre 2020 Série Chips & Dale : 2020

2020 Muppets Now : 2020

2020 Monsters at Work : printemps 2021

printemps 2021 Loki : Début 2021

Début 2021 What If… : milieu d’année 2021

milieu d’année 2021 Hawkeye : fin 2021

fin 2021 Cassian Andor : 2021

2021 Moon Knight : 2021

2021 Miss Marvel : 2021

2021 She-Hulk : 2021

2021 Big Shot : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Série autour d’Obi-Wan Kennobi : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Série Les Petits Champions : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Série spin-off de La Belle et la Bête : Aucune date annoncée

Comme on peut le voir, Disney fait un gros pari sur ses licences vedettes. Si on retrouve pour le moment quelques annonces autour d’univers purement Disney, et un peu de Star Wars, c’est bien l’univers Marvel qui est sur-représenté.

A noter par exemple que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver fera partie intégrante de la phase IV du MCU. La grosse différence en termes de production est que cette série – comme les futures séries estampillées Marvel – sont signées Marvel Studios et non pas Marvel Television. Une production plus importante, plus sérieuse du côté de Marvel avec donc un budget beaucoup plus élevé.

Films

Artemis Fowl : 2020

2020 Noëlle : 2020

2020 Phinéas & Ferb : été 2020

été 2020 Magic Camp : 2020

: 2020 Secret Society of Second-born Royals : 2020

: 2020 Flora & Ulysses : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Godmothered : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Safety : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Howard : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Documentaire Mickey Mouse : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Wolfgang : Aucune date annoncée

L’une des dernières nouvelles qui a retenti dans le monde des productions Disney, c’est qu’Artemis Fowl, prévu pour une sortie en salles de cinéma dans les semaines qui suivent, se retrouve directement privé d’exploitation pour arriver cette année sur Disney+. La raison ? Les plus grosses productions sont priorisés et prennent ainsi tout le calendrier annuel restant.

Bien entendu, comme vous le savez, la France est soumise à une réglementation liée à ce que l’on appelle la chronologie des médias soit le cycle d’exploitation du film à partir de sa sortie en salle. Cela fait que l’on doit attendre en France 36 mois pour voir arriver un film sorti en salle sur les différentes plateformes de SVOD, contre seulement quelques mois chez nos voisins américains par exemple.

Cette année, c’est donc l’ensemble des films sortis en 2017 qui devraient arriver petit à petit sur Disney+.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Thor Ragnarok

Pirates des Caraïbes, la revanche de Salazar

Cars 3

Coco

Star Wars : Les Derniers Jedi

Émissions

Star Wars : Jedi Temple Challenge (jeu télévisé) : automne 2020

automne 2020 Cinema Relics : Iconic Art of he Movies : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Earth to Ned : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée Ink & Paint : Aucune date annoncée

Aucune date annoncée On Pointe : Aucune date annoncée

Si pour le moment, on a que trop peu d’informations concernant ces émissions en court de production, on sait tout de même que Star Wars : Jedi Temple Challenge sera un jeu télévisé pour les enfants avec des défis autour de la maîtrise de la force… L’animateur sera Ahmed Best, qui incarnera un maître Jedi. A noter que c’est également l’interprète de Jar Jar Binks…

Et voilà pour un premier aperçu des productions internes à Disney qui arriveront cette année sur la plateforme. Bien sûr, il devrait y avoir d’autres titres et potentiellement des surprises, ainsi qu’une continuité de ce qui a été déployé au lancement, comme les quatre derniers épisodes de The Mandalorian. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide complet sur Disney+.