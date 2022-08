Disgaea 7 s’annonce et il sera géant (au Japon)

Disgaea 7 a été annoncé aujourd’hui à la surprise générale puisque vu les difficultés financières de Nippon Ichi et la réception assez tiède du dernier épisode l’an dernier, on ne s’attendait pas à de nouvelles aventures aussi vite mais on ne dira jamais non à une nouvelle dose de Prinnies, mec !

Disgaea 7 passe de l’isekai au weeb (attendez quoi ?)

Disgaea 7 sortira au Japon le 26 janvier 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch. Et le pays sera au centre du jeu, tout du moins son inspiration principale. Puisque le tout se passera dans ce que l’on peut traduire comme l’Archipel de Sous-Mondes Hinomoto peuplé de samouraïs. L’endroit a été envahi par le démon-amiral Opener qui veut détruire le Bushido fièrement suivi par les habitants.

Pour se dresser face à lui, on retrouve le démon Fuji qui se met à cracher du sang à l’idée-même d’émotions humaines telles que l’amour ou l’amitié. Et pour l’accompagner, on retrouve Piririka, une étrangère otaku venue explorer Hinomoto après avoir consommé tous les mangas et films possibles et devrait souvent se heurter à une réalité bien différente de la fiction.

Prinny fait un kaiju formidable

On restera dans le style graphique 3D qui avait tant déplu à une partie des fans mais on aura tout de même plusieurs changements de gameplay dont le Dodeka Max qui donnera aux personnages la taille de kaijus. La réincarnation arrivera pour les armes afin de les améliorer et celle des personnages leur permettra de changer de classes pour accumuler les forces.

Il faut avouer que l’on n’a pas tout à fait compris le principe du mode classé Joueur contre Joueur. Mais on pense qu’il s’agit de composer une équipe et de programmer son comportement avant de l’envoyer affronter l’équipe et l’IA d’une autre personne. Il faut dire que tout deviendra plus clair quand le jeu sera annoncé pour l’Occident, assez vite on l’espère.

Disgaea 7 arrivera donc au Japon le 26 janvier prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch, et il se pourrait que les plateformes ne soient pas exactement les mêmes chez nous comme s’en souviennent avec chagrin les joueurs PlayStation occidentaux qui ont attendu un an de plus pour jouer à Disgaea 6 malgré la sortie simultanée dans le pays d’origine.